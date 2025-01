Prevenzione tumore alla prostata, il San Giuseppe ottiene il ’bollino azzurro’

Il San Giuseppe di Empoli ha ricevuto il Bollino Azzurro dalla Fondazione Onda Ets. La struttura operativa complessa di Urologia dell’ospedale cittadino ha ottenuto questo importante riconoscimento per la presenza di servizi di promozione della prevenzione della salute sessuale e riproduttiva maschile, di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, di servizi clinico-assistenziali dedicati al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche e ulteriori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e assistenza dei pazienti. Lo stesso attestato è andato alle strutture operative complesse di Urologia che operano negli ospedali di Santa Maria Annunziata di Firenze, San Jacopo di Pistoia e Santo Stefano di Prato. Per il San Giuseppe il riconoscimento rappresenta un’importante garanzia nelle cure in quanto, gli ospedali che hanno aderito all’iniziativa sono stati valutati da una commissione di esperti che ha valutato qualità e multidisciplinarità dei servizi.

La certificazione del Bollino Azzurro è la tappa di un percorso culturale che si propone di creare reti multidisciplinari e multiprofessionali per affrontare i molteplici aspetti della salute uro-andrologica, integrando l’aspetto della prevenzione e della cura, con un focus particolare sul carcinoma della prostata, con quello della valutazione delle possibili complicanze dei trattamenti e sul percorso riabilitativo. La conservazione della qualità della vita legata alla malattia rappresenta un obiettivo di interesse, che coinvolge il paziente, le figure professionali che si occupano di lui e tutti i caregivers. "Un vero orgoglio – commenta il vice sindaco di Empoli con delega alla Sanità, Nedo Mennuti – perché per il nostro ospedale si tratta del primo anno nel quale viene assegnato questo importante riconoscimento che sottolinea ancora di più le eccellenze mediche nella nostra sanità toscana".