Piste ciclabili. Migliorano i collegamenti

Tragitto casa-scuola o casa-lavoro, e ovviamente ritorno: a Montelupo, già beneficiaria di una rete urbana di piste ciclabili di quasi 12 km, queste ultime adesso sono riconvertite anche in modo da raggiungere i gangli vitali cittadini in bici o a piedi. Sono sufficienti alcuni accorgimenti alla rete già esistente. L’ha messo nero su bianco l’assessore, Lorenzo Nesi. "E’ in corso un intervento di manutenzione e ricongiungimento delle percorrenze in giro per la città, a protezione di pedoni e ciclisti e per permettere il tragitto casa-scuola e casa-lavoro in mobilità dolce", dice Nesi. Saranno strutturati i seguenti collegamenti: sistema di percorrenze dell’area industriale delle Pratella attraversando in sicurezza la Ss 67 dalla direttrice Cervi-Caverni; dalla rotonda del Vetraio, lungo via Primo Maggio, via della Costituzione, passando per Citerna, al sistema di percorrenze dell’area della Pratella; dalla rotonda a 5 vie di Fibbiana, con abbocco su via delle Croci.

Per le scuole: alla Baccio da Montelupo, da via Europa-Giardini Beaucaire, per arrivare in sicurezza alla scuola media dalle Graziani e da Turbone; alla scuola Margherita Hack dalla ciclopista dell’Arno e dal parco dell’Ambrogiana per arrivare alla scuola primaria in sicurezza da Fibbiana e dal capoluogo; tra la ciclopista dell’Arno e la direttrice Cervi-Caverni, nel tratto del parco dell’Ambrogiana. Riguardo la zona delle Pratella nei prossimi giorni verrà realizzata una piccola rotatoria sormontabile sul rio di Sammontana proprio dove intorno è stata messa a dimora la nuova foresta urbana. Ovvie le modifiche al traffico: fino al 30 marzo la viabilità dell’incrocio tra via del Lavoro, via dell’Albissola e via dell’Artigianato sarà variata.

Andrea Ciappi