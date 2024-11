Pippi sul palco. E due spettatori potranno aiutarla

EMPOLI

’Trecce rosse’ chiuderà questa edizione della tradizionale rassegna ’Dire Fare Teatrare’, dedicata alle bambine e ai bambini e presso il Minimal Teatro di Empoli. Quest’ultimo appuntamento si terrà domenica prossima alle 15.30, in replica alle 17.30, con la compagnia di Ravenna Teatro Del Drago che sarà in scena con Roberta Colombo, anche regista e autrice del testo, e Andrea Monticelli. Uno dei personaggi più amati della letteratura internazionale, Pippi Calze Lunghe, viene raccontata attraverso alcune delle sue incredibili storie piene di emozioni e sentimenti. L’amicizia e la libertà di pensare, di scegliere e di decidere sono la forza della sua anima, ciò che rende Pippi, serena e in piena armonia con l’ambiente che la circonda.

In scena un’attrice aiutata da due giovani spettatori che, poco per volta, si troveranno coinvolti nel gioco del teatro, avendo quindi l’opportunità di essere spettatori privilegiati. Oggetti che prendono anima e si trasformano in altrettanti personaggi, così come accade a un vecchio abito nero o a una figurina-marionetta. Un racconto di figura dove la parola e l’immagine si fondono in un delicato equilibrio trasparente e impalpabile. Il racconto attraverserà alcuni momenti molto intensi come la scuola, il circo, l’isola di Cip Cip per tornare là dove si era partiti: la disordinata e allegra Villa Villacolle (età consigliata dai cinque ai dieci anni).

Teatro Del Drago è la compagnia di una delle più antiche Famiglie d’Arte di spettacolo attiva nel settore dei burattini e delle marionette dalla prima metà del diciannovesimo secolo: la famiglia Monticelli. I fratelli Mauro e Andrea, gli attuali direttori artistici, rappresentano la quinta generazione di questa ininterrotta tradizione. La stagione è stata promossa dal Comune di Empoli insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia empolese Giallo Mare Minimal Teatro. Per informazioni, acquisti e prenotazioni è possibile telefonare allo 0571 81629 – 83758 o scrivere a [email protected].