Piazzetta in centro Omaggio a Alfio Dini

Una piazzetta intitolata ad Alfio Dini. Arriva non a caso nella settimana dedicata alla memoria, l’inaugurazione dello spazio dedicato al primo sindaco di Montelupo Fiorentino eletto del dopoguerra. La piazza si trova di fianco al palazzo comunale e ricorda, appunto, Dini: nato e vissuto a Livorno, nel 1943 trovò rifugio per il passaggio della guerra a Limite sull’Arno. Si occupò dell’assistenza ai numerosi sfollati sparsi per le colline prospicienti l’Arno. Con le prime elezioni amministrative del 1946, fu eletto sindaco (uno dei più giovani d’Italia). Tenne l’incarico fino al ’56 e fu protagonista della ricostruzione di Montelupo. Durante il suo mandato furono realizzate le prime reti di acquedotto e fognatura. Con 9 libri all’attivo ricoprì il ruolo di direttore generale del Colorificio Fratelli Fanciullacci.