L’avvocato leghista perde il tesserino, il giovane senegalese lo ritrova e lo riconsegna

Fucecchio (Firenze), 6 ottobre 2023 – “Una storia che lega Santa Croce e Fucecchio a doppio filo, quello del bellissimo gesto di integrazione e rispetto e da oggi di spontanea amicizia il cui artefice positivo é solo lui, Modou Kara Sene". La frase è di Alessandro Labertucci, avvocato, consigliere comunale e capogruppo di ’Per un’altra Santa Croce’, esponente della Lega. Ieri Lambertucci è stato contattato da un conoscente di Fucecchio perché un giovane di colore da giorni lo stava cercando per riconsegnargli il tesserino di avvocato.

"Incontro Modou Kara Sene, 21 anni, origini senegalesi, al bar Giuliano di Fucecchio – racconta Lambertucci – Mi dice che abita a Santa Croce e di aver trovato alcune settimane fa il mio tesserino nei pressi del supermercato Eurospin. Da quel giorno, pensando che io abitassi a Fucecchio, fuorviato dal mio luogo di nascita, ha girovagato per Fucecchio chiedendo alla gente se mi conosceva fino a trovare qualcuno che su internet ha trovato i riferimenti telefonici del mio studio. Racconta che ha 21 anni e giocava a calcio con la prima squadra del Fucecchio poi aggiunge tutto fiero che il suo ruolo era quello di attaccante". "Sono sempre venuto qua a Fucecchio nella speranza di trovarti", ha detto Modou Kara Sene all’avvocato Lambertucci, aggiungendo: "Sono stato male al pensiero che tu potessi aver bisogno di questo documento e tu fossi disperato".

«La sua storia e le sue preoccupazioni mi commuovono e io lo ringrazio tantissimo per il piccolo ma molto significativo gesto – ancora le parole di Lambertucci – Modou mi dice di essere una persona per bene e questo gesto parla per lui. Mi racconta che il suo permesso presto scadrà e la sua preoccupazione più grande é trovare un lavoro. Il suo sogno, invece, è trovare una squadra di calcio importante dove giocare. Alla fine ci siamo abbracciati e lui mi ha detto di avergli trasmesso una sensazione di accoglienza paterna. É veramente un bravo ragazzo e spero che possa realizzare le sue speranze. Segnalerò il gesto di Modou Kara Sene sia al sindaco di Santa Croce che a quello di Fucecchio".