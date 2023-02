Partecipare da remoto? "Limitarne l’abuso"

Nel 2022 è stata effettuata una modifica al regolamento del Consiglio Comunale che ha stabilizzato l’utilizzo dell’online per le sedute. "Finita l’emergenza sanitaria – ha detto Mantellassi – ci siamo chiesti se fosse ancora utile la possibilità di partecipare da remoto. Abbiamo deciso di riconoscere la presenza online valida solo nelle situazioni di emergenza, quelle che in passato avrebbero impedito al consigliere di seguire la seduta per infortunio, ad esempio". Ogni consigliere ha a disposizione un monte di ore da “consumare“ online (l’anno scorso erano tre consigli virtuali a testa). Questo per limitarne l’abuso. Non c’è bisogno di giustificazione per utilizzare il “bonus“: basta fare richiesta alla segreteria generale.