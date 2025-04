Ospedale San Giuseppe, la direzione di AUSL Toscana Centro incontra il personale

Empoli, 9 aprile 2025 - La direzione aziendale della AUSL Toscana Centro, rappresentata dal direttore generale Valerio Mari e dalla direttrice sanitaria Simona Dei, ha visitato nelle scorse ore l'Ospedale San Giuseppe per un confronto diretto con i professionisti, con la partecipazione dei direttori di dipartimento Paolo Zoppi, Stefano Michelagnoli, Enrico Benvenuti e Francesco Napolitano. La giornata si è articolata in più momenti (alla presenza della direttrice sanitaria del presidio ospedaliero, Francesca Bellini, e della direttrice infermieristica Loriana Meini) tra una visita ad alcuni "setting", riunioni di programmazione e un incontro con i direttori di struttura e i coordinatori infermieristici. La prima tappa è stata al pronto soccorso, dove la direttrice Paola Bartalucci ed il coordinatore infermieristico Nico Rosi hanno mostrato gli interventi effettuati in previsione dei lavori di ristrutturazione ed alcuni dati di attività, che rilevano un continuo incremento degli accessi (con tenuta della capacità di filtro verso i ricoveri). Dallo scorso settembre, al pronto soccorso è attivo anche il GIROT (Gruppo di Intervento Rapido Ospedale Territorio) gestito dalla geriatria diretta da Benvenuti, che segue i pazienti anziani con l’obiettivo di evitarne il ricovero (attraverso l’attivazione di un’assistenza medico specialistica e infermieristica a domicilio).

In pronto soccorso era anche presente un fiocco rosa, perché durante la notte è nata una bambina: il parto è stato così veloce che non c'è stato il tempo di arrivare in ostetrica. Successivamente la direzione si è recata nei “setting” delle chirurgie, discutendo con i direttori delle specialistiche i progetti in corso per il potenziamento dell’efficienza del blocco operatorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure ed evitare interferenze tra percorsi diversi. Si è poi tenuta una riunione di programmazione con l’area tecnica, per il monitoraggio dei lavori in corso. Nel pomeriggio, l’incontro con tutte le strutture ha rappresentato l’occasione per un confronto sulle attività, gli obiettivi raggiunti, le criticità e le sfide per il prossimo futuro. E i professionisti hanno espresso soddisfazione per le prospettive di miglioramento, auspicando un progressivo incremento della capacità di risposta ai volumi crescenti della domanda di prestazioni e formulando proposte.