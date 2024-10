Opere pubbliche, ecco il piano triennale

Il Comune di Empoli ha svelato il programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027: un documento che diventa la bussola per la giunta guidata da Alessio Mantellassi in cui dare priorità a interventi dislocati sul territorio. Il piano prevede investimenti totali da quasi 56 milioni di euro, suddivisi in: 19,4 milioni per il 2025, 18 milioni per il 2026 e 18,5 milioni per il 2027. Nella relazione a corredo del programma, si sottolineano interventi importantissimi per Empoli: come Arno Vita Nova, che ha un poker di interventi tra cui la riqualificazione degli ex Macelli del Lungarno Alighieri (3,2 milioni di euro) e la passerella ciclopedonale sull’Arno tra Tinaia e Capraia e Limite (3,3 milioni di euro), oltre alla riqualificazione di Palazzo Ghibellino (2,5 milioni) e di Porta Pisana (800mila euro). Arno Vita Nova verrà attuato nel 2025. Per la mobilità dolce, si punta su tre piste ciclabili diverse in ognuna delle annualità per collegare centro con le frazioni: la più vicina in ordine di tempo è quella verso Pozzale-Casenuove. Ancora la viabilità è interessata con la circonvallazione Sud per l’area di Ponzano. Sulla sicurezza idraulica, la previsione riguarda le casse di espansione del torrente Orme (5,7 milioni di fondi regionali, già annunciati nella manovra di bilancio Empoli 100 Giorni) e le casse a protezione di Sant’Andrea e Fontanella, a sud del comune (3 milioni, programmati per il 2027).

Intanto il programma per il 2025. Anno che vedrà la ristrutturazione di Palazzo Ghibellino (2,5 milioni di euro all’interno del progetto Arno Vita Nova), la riqualificazione degli ex Macelli del Lungarno Alighieri (3,2 milioni di euro con Arno Vita Nova), la riqualificazione del giardino di piazza Matteotti (400mila euro), la realizzazione del nuovo gattile comunale (350mila euro), la manutenzione del cimitero di via Salaiola (700mila euro per il secondo stralcio) e nuovi loculi per quello di Fontanella (330mila euro), il restauro di Porta Pisana (800mila euro, anch’esso con Arno Vita Nova). La ciclopista per Pozzale-Casenuove varrà 565mila euro. I fondi per le strade comunali saranno 700mila euro, per gli immobili e impianti sportivi ben 850mila.

"Il piano triennale che andiamo a presentare è ambizioso ma concreto – commenta il sindaco Alessio Mantellassi –, in 36 mesi inseriamo investimenti importanti già dal 2025 con i quattro interventi di Arno Vita Nova, tre piste ciclabili verso tre località diverse, la ristrutturazione di due palazzi storici in centro come Palazzo Pretorio e Palazzo Ghibellino, inoltre si lavora sulla sicurezza idraulica lungo le piane a rischio alluvione come Marcignana e Fontanella-Sant’Andrea. Senza contare quello che non è all’interno di questo piano, ma su cui i lavori sono in esecuzione. Empoli cambierà in positivo con questi interventi, lavoriamo a testa bassa per questo impegno". Il programma completo dei lavori sul sito www.lanazione.it/empoli attraverso il Qr code qui a fianco.