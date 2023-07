Opera in piazza Le note di Verdi con il “Nabucco“

EMPOLI

Ci siamo. Stasera a partire dalle 21.15 torna sul sagrato della Collegiata, in una piazza Farinata degli Uberti che si preannuncia stracolma, l’appuntamento con “Opera in piazza“. Dopo Rigoletto, Tosca, Il Barbiere di Siviglia, L’elisir d’Amore, La Traviata e La Bohème, quest’anno saranno le note del “Va’, Pensiero e D’Egitto là sui lidi“ a risuonare nella splendida cornice di piazza dei Leoni con il “Nabucco“ di Giuseppe Verdi. Si tratta della terza opera lirica composta da Verdi, quella che ne decretò il successo. Su libretto di Temistocle Solera, fece il suo esordio il 9 marzo 1842 al Teatro alla Scala di Milano. Il successo fu tale da venire ripresa ben 75 volte entro la fine dell’anno solo sul palcoscenico milanese.

Ancora una volta sarà l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”, diretta da Roberto Gianola, ad accompagnare un cast di prim’ordine. Nel ruolo di Nabucco, il baritono Carmelo Corrado Caruso mentre Abigaille sarà interpretata dalla soprano Alessia Grimaldi e Ismaele dal giovane tenore Douglas Kelly. Paolo Pecchioli, già nel cast dell’Elisir d’amore (2021) e di Bohème (2022), avrà il ruolo di Zaccaria. Magdalena Urbanowicz, mezzosoprano classe 1990, sarà Fenena. A completare il cast tre graditi ritorni: il baritono Claudio Mugnaini nel ruolo del Gran Sacerdote, Francesco Marchetti nelle vesti di Abdallo, mentre la soprano empolese Maila Fulignati sarà Anna. Come ogni anno, alla produzione parteciperà anche la Corale Santa Cecilia di Empoli diretta da Simone Faraoni, quest’anno coadiuvata dal Coro Lirico dell’Umbria.

Tra le novità di questa edizione la distribuzione ai partecipanti di ventagli personalizzati, per allietare la calura di questo periodo. In piazza sarà presente anche un’area ristoro curata dall’associazione Noi da grandi onlus. Inoltre verrà allestito pure un punto selfie per scattare e condividere un bel ricordo della serata.