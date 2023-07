Open Day all'Its Prodigi di Empoli, scopri i corsi di Informatica e Digitale

EMPOLI

Porte aperte martedì prossimo dalle 10, all’Its Prodigi, la prima Academy toscana dedicata all’Informatica e al Digitale. L’iniziativa si terrà nella sede di Empoli in via Piovola 138 e offrirà a tutti gli interessati l’opportunità di conoscere i corsi in partenza, incontrare i coordinatori didattici e visitare gli spazi dedicati alla formazione. Due, in particolare, i corsi che prenderanno il via a ottobre: “Cyber Security & Cloud Specialist” e “Digital Commerce and Performance Manager”. L’obiettivo del corso Cyber Security & Cloud Specialist è quello di formare un tecnico altamente specializzato nella sicurezza informatica e nella gestione di sistemi in Cloud, in grado di rispondere alle esigenze delle aziende Ict del nostro territorio e del mercato in generale. Il corso Digital Commerce and Performance Manager, invece, permetterà di acquisire le competenze necessarie per diventare un esperto di Digital Marketing e poter gestire una piattaforma di e-commerce, ma anche gestire campagne di comunicazione online.

Its Prodigi fa parte del circuito degli Its, scuole ad alta specializzazione tecnologica che collaborano strettamente con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, scuole e agenzie formative. Il suo obiettivo è formare giovani diplomati fino ai 34 anni e favorire la loro occupazione nel settore tecnologico in Toscana. La scuola, con sedi a Empoli, Pisa, Siena e Arezzo, offre sei corsi di studio biennali. Ogni corso prevede un massimo di 25 posti e per essere ammessi è necessario, oltre al superamento della prova di selezione, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, essere in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e aver frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore. La scadenza delle iscrizioni è il 29 settembre. Per l’Open Day del 18 luglio è possibile iscriversi scivendo a [email protected] oppure compilando la domanda sul sito Its Prodigi.