Obiettivo sicurezza sul lavoro. Saloni di bellezza sotto la lente: "Impianti elettrici irregolari"

Inauguriamo oggi la nostra rubrica dedicata alla sicurezza sul lavoro con un focus dedicato al settore bellezza. Nel 2024 l’Unità funzionale Prevenzione igiene e sicurezza luoghi di lavoro di Empoli, oltre all’attività istituzionali di vigilanza, ha eseguito controlli documentali inerenti la sicurezza degli impianti elettrici verificando il rispetto dell’obbligo, per i titolari di centri estetici e saloni di acconciatura dell’Empolese Valdelsa, di sottoporre a controllo gli impianti di messa a terra secondo le periodicità previste dalla norma (biennale per estetisti e quinquennale per parrucchieri).

"I primi risultati di questa attività sembrano evidenziare una scarsa attenzione alle problematiche relative alla prevenzione del rischio elettrico, sia per i lavoratori che per gli utenti di questi esercizi – spiegano i tecnici – : il controllo, infatti, ha coinvolto circa 240 ditte e solo in 84 casi (35%) si è ottenuto un riscontro positivo. La verifica periodica dell’impianto di messa a terra, oltre a essere un obbligo di legge, è uno strumento utile adevidenziare malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza dell’impianto sui cui intervenire quali collegamenti di messa a terra, verifica dell’interruttore differenziale e simili. L’assenza di controlli può aumentare le probabilità di infortuni, anche gravi, per contatto con parti sottotensione o mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza. Un eventuale guasto dell’impianto elettrico, inoltre, costituisce statisticamente la causa principale di fiamme e incendi nei locali".

Le azioni di controllo da parte degli operatori dell’Uf Pisll continueranno nel 2025: l’obiettivo sarà ancora verificare nelle aziende il rispetto di questi obblighi normativi e imponendone, se necessario, la regolarizzazione con i relativi provvedimenti.