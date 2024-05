Obiettivo sicurezza idraulica. Sfalcio delle piante infestanti. Lavori sulle sponde di fiumi e rii

Tutela dei corsi d’acqua, per la sicurezza e per la loro fruibilità: si procederà quanto prima allo sfalcio di vegetazione infestante nel corso della bassa Pesa tra Montelupo e Cerbaia, di modo da non trovarsi dinanzi a brutte sorprese in caso di piene ed anche per rendere le sponde del fiume accessibili. L’operazione riguarderà anche gli affluenti, a cominciare dal Turbone e dal Virginio, nonché i rii più piccoli che scendono dai colli della Romola, di Roveta e Malmantile. Già tra maggio e giugno la Pesa si ridurrà ai minimi termini e a quel punto il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno potrà agevolmente operare sulla vegetazione: in ogni caso, piene improvvise non sono escluse, laddove comunque si deve sfruttare questo periodo perché il passaggio estate-autunno a settembre non è così lontano, anzi. In un secondo stralcio dei lavori si procederà alla cura della vegetazione riparia sulla media ed alta Pesa, tra Cerbaia e Radda in Chianti. Questa fase riguarda in maniera massiccia anche il territorio di Montespertoli. Le operazioni in bassa Pesa avranno un costo di circa 90mila euro, ascrivibili come accennato alla sicurezza idraulica.

Detto questo, ci si avvicina al ‘tormentone’ dell’estate: dopo San Vincenzo, verso Montelupo e l’Ambrogiana, la Pesa letteralmente evapora. Vediamo se quest’anno, con le nuove casse di laminazione, si ripristina un maggiore equilibrio idrico. . Com’è noto da qualche settimana, il Consorzio ha formalizzato l’appalto per il secondo lotto di costruzione delle casse di laminazione, nella zona più a monte rispetto a Bramasole e Sant’Ippolito dove si trovano quelle da poco realizzate. Operazione da un paio di milioni di euro.

Andrea Ciappi