Nuovo punto digitale alla biblioteca Fucini

Empoli, 10 febbraio 2025 – Da oggi, alla biblioteca Renato Fucini (via Cavour, 36) tornerà attivo il punto informativo sui servizi digitali e tecnologici. A guidare l’utenza saranno due giovani del Servizio Civile Digitale, negli orari di apertura al pubblico della stessa. Il nuovo punto informativo aperto a marzo dello scorso anno è allestito all’ingresso della biblioteca e dovrà garantire un accesso facilitato e una guida pratica e di supporto per coloro che desiderano esplorare ed utilizzare le risorse digitali a disposizione.

Gli utenti potranno ad esempio ricevere informazioni sul funzionamento degli strumenti di intelligenza artificiale on-line come Chatgpt e sui loro eventuali usi, oltre a richiedere l’iscrizione a Bibliomail e ottenere eventuali chiarimenti sul sistema di prenotazione delle postazioni di lettura. Proseguono infine le iniziative per bambini e ragazzi a Palazzo Leggenda: si parte con la «Torre di storie» che regalerà letture animate mercoledì 12 febbraio, alle 17 (per bimbi di età compresa fra i 4 e gli 8 anni) per poi lasciare spazio giovedì 13 febbraio (sempre alla medesima ora) alla creatività digitale con «Pixel art! Pixelissimi».

Il programma completo degli eventi è consultabile anche on line al link https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-febbraio-a-palazzo-leggenda-e-online/