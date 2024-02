Nuovi stalli blu in città. Rivoluzione nella sosta. Ecco strade e tariffe

La tariffa, valida in tutte le zone, sarà di un euro per la prima ora (frazionabile con un minimo di 20 minuti e 0,30 euro), 1 euro per la seconda ora e 2 euro per le ore successive. La rivoluzione nella sosta a Fucecchio inizia lunedì prossimo. Le strade interessate dalla sosta a pagamento sono in pratica le stesse che erano previste fino al 2023 ad eccezione di 8 nuovi posti auto in Piazza Montanelli, che sostituiscono quelli tolti da Corso Matteotti, 30 stalli sotto la pensilina del mercato tra via Cavallotti e via Enrico da Fucecchio e 48 posti che diventano a pagamento in Piazza XX Settembre che però rimarrà in gran parte a sosta gratuita (oltre 150 posti). Riepilogando, le strade con sosta a pagamento sono le seguenti: Via Battisti (21 posti), Via Roma (38 posti), via Sauro (6 posti), piazza Montanelli (8 posti), via Trento (8 posti), via e largo Trieste (28 posti), via Landini Marchiani (20 posti), viale Buozzi (57 posti), piazza XX Settembre (59 posti), pensilina via Cavallotti/via Enrico da Fucecchio (30 posti) piazza Lavagnini (24 posti). Il servizio prevede anche il controllo della sosta attraverso personale ausiliario. Con i nuovi parcometri sarà possibile pagare con monete, con le carte elettroniche dei principali circuiti e, dalla fine di febbraio, anche attraverso alcune app dedicate alla sosta.

"Gli stalli blu – spiega il sindaco Alessio Spinelli – a Fucecchio ci sono da tantissimi anni. Adesso è arrivato il momento di riorganizzare il servizio in maniera più efficiente puntando su un contratto full service che prevede, da parte della ditta che si è aggiudicata la gara, anche la pronta riparazione dei parcometri in caso di guasto, la manutenzione della segnaletica orizzontale, uno sportello informazioni e personale ausiliario per il controllo delle auto in sosta, quest’ultimo servizio richiesto da molti cittadini". "Per sostenere tutti questi servizi – aggiunge – abbiamo incrementato i posti auto a pagamento anche se in maniera contenuta; rimangono a disposizione 450 posti gratuiti a brevissima distanza dal centro, basti pensare a Piazza Salvo D’Acquisto, Casa Banti, piazza La Vergine e le strade limitrofe, piazza Padre Ceci, via Mazzini, viale Gramsci e tutte le traverse di Viale Buozzi. Se a questi aggiungiamo due aree di sosta capienti come Piazza Aldo Moro e il parcheggio del Palazzetto dello Sport, appena più distanti ma sempre vicine, superiamo abbondantemente i mille posti".