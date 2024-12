Nuovi lavori in centro. Cantieri in piazza Bracci

La scelta è quella di puntare ancora su condivisione e confronto per costruire la Fucecchio del futuro. L’amministrazione comunale invita i residenti dell’area interessata a partecipare all’incontro di presentazione del progetto di riqualificazione di piazza Bracci e delle Scarelle di via Sant’Antonio finanziato con i fondi del Pnrr. L’appuntamento è fissato per il prossimo 16 dicembre alle 18,30 nel palazzo comunale. Intervengono la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, l’assessore al centro storico Emiliano Lazzeretti, i tecnici comunali e i progettisti esterni. Un lavoro di valorizzazione e riqualificazione molto atteso, mentre si procede a grandi passi per concludere le opere in piazza Amendola prima delle feste di Natale. Un’operazione, questa, che ha dovuto fare i conti con vari intoppi costringendo il Comune e la ditta esecutrice a portare modifiche al crono programma.