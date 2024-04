Nuove telecamere. C’è l’ok del prefetto

Due giorni fa si è riunito il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Firenze Francesca Ferradino. E fra i progetti relativi alla videosorveglianza approvati, figurano anche quelli presentati dai comuni di Montespertoli e Fucecchio. Le varie proposte esaminate riguardavano in pratica l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza o di lettura targhe. Si tratta di progetti che verranno trasmessi al Ministero dell’Interno per la successiva ulteriore valutazione di accesso al finanziamento previsto dal fondo istituito dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, allo scopo di consentire alle realtà comunali di sopportare gli oneri finanziari per la predisposizione e l’implemento di sistemi di videosorveglianza previsti nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana. E nelle settimane potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.