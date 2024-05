"Holding dei Comuni. Sonora bocciatura"

"La Corte dei conti ha espresso parere negativo sulla holding dei Comuni". Non si tratta di un parere vincolante, ma il comitato contro la Multiutility va all’attacco: "Noi lo abbiamo sempre sostenuto e motivato nelle osservazioni sulla holding dei Comuni

dell’Empolese Valdelsa, per le quali eravamo stati avversati nelle controdeduzioni e tacciati di incompetenza dalla maggioranza Pd. È l’ennesima sonora bocciatura nel tentativo di realizzare l’ennesimo ente inutile e costoso". Il comitato ricorda la genesi della holding che "avrebbe dovuto, a loro avviso, raccogliere le quote dei comuni soci di Multiutility per poter avere un peso più incisivo". Il parere della Corte comunque non è vincolante. "Dispiace apprendere dalla sindaca Barnini che la volontà rimane quella di proseguire rimandando l’atto formale di avvio alle prossime amministrazioni". Il comitato cita poi le motivazioni della Corte: "Con solo il 10% delle quote i Comuni, nel momento in cui hanno deciso di aderire all’operazione Multiutility hanno rinunciato alla

possibilità di incidere realmente nel processo decisionale. Sotto il profilo economico, oltre a rilevarne l’inutilità, la Corte ribadisce che la Holding avrebbe il solo effetto di produrre poltrone per dirigenti con aumento di costi per la collettività".