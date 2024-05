"Un incontro aperto con i tecnici"

Il piano comunale c’è, è complesso, ha bisogno di essere spiegato. E ora andrà discusso nel dettaglio con i cittadini che proprio al Comune hanno chiesto delucidazioni in merito alle norme per le istallazioni delle antenne per la telefonia. Qualcosa per il comitato si è già mosso. Mentre il gruppo di cittadini si è organizzato con un indirizzo mail attraverso il quale poter raccogliere comunicazioni e informazioni ([email protected] ) e con una chat whatsapp creata ad hoc per tenersi aggiornati, il Comune ha accolto le richieste dei residenti e c’è già una data fissata per affrontare la questione di via Val Pusteria. "Riceveremo in Comune una delegazione rappresentativa di cittadini per un incontro al quale parteciperanno anche i tecnici comunali e la società che segue il nostro piano - ha anticipato l’assessore all’Ambiente Massimo Marconcini - Vogliamo ascoltare, spiegare e soprattutto rassicurare i cittadini. La situazione al momento è cristallizzata, i lavori sospesi anche se è tutto, ovviamente, autorizzato. Vogliamo parlare con l’azienda, magari vedere se ci sono soluzioni alternative, rispondere a tutte le domande, sciogliere i dubbi". L’appuntamento è per mercoledì 8 alle 18.