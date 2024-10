Nuova scuola di Montagnana. Ecco un altro passo in avanti. Indagini prima di progettare i lavori

Proprio pochi giorni fa, il Comune ha provveduto ad affidare l’incarico di svolgere le indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione dei lavori (a fronte di un impegno di spesa di poco più di 7mila euro). E su queste basi, può dirsi ufficialmente partito l’iter che porterà alla realizzazione di un nuovo asilo nido all’interno del plesso scolastico di Montagnana, tramite la riconversione di spazi interni.

E’ il secondo passaggio di un intervento annunciato dal sindaco Alessio Mugnaini sul finire della scorsa estate che, grazie ad un finanziamento da 600mila euro ottenuto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riguarderà la riconversione della scuola di Montagnana (che a oggi accoglie scuola dell’infanzia e scuola primaria) in un Polo 0-11. Anche con la creazione di un nido d’infanzia da trenta nuovi posti per l’appunto, ma è prevista anche la realizzazione di una nuova palestra che dovrà rappresentare uno spazio aggiuntivo da utilizzare nel pomeriggio anche per attività extrascolastiche gestite dalle associazioni del territorio. Il Polo 0-6, rivolto ai più piccoli e comprendente nido e scuola materna, sarà intitolato al professor Bruno Catarsi, fondatore del Centro Studi Bruno Ciari al quale venne conferito nel 2014 il Pegaso d’Oro alla memoria. Già entro fine anno potrebbero esserci ulteriori novità in termini di progettazione. L’opera si dovrebbe concludere entro il 31 dicembre del 2025, stando perlomeno al cronoprogramma previsto per le opere legate al Pnrr.

G.F.