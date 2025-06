Nuova piscina Fiammetta. Progetti e cambio gestione: "Sarà punto di riferimento"

"Con questo intervento, andremmo a completare il processo di riqualificazione dell’area della piscina, rendendola un un punto di riferimento per il territorio ed i Comuni limitrofi. Staremo a vedere, restiamo fiduciosi". Il sindaco Giovanni Campatelli ha così presentato il progetto con cui il Comune di Certaldo ha partecipato al bando “Sport e Periferie 2025“, riguardante la zona della piscina Fiammetta. Già, perché se sull’impianto del nuoto è in corso il cantiere Pnrr che dovrà portare entro fine anno al rinnovamento della struttura, è ancora aperto il discorso legato agli spazi esterni: il maxi-intervento attuale, progettato e partito nella scorsa legislatura, prevedeva indicativamente di riqualificare e valorizzare in futuro anche lo spazio esterno, per quanto la mancanza di fondi per completare questa parte di piano suggerì di concentrarsi sull’operazione più importante e di rimandare ad un secondo momento quella sugli esterni.

E in quest’ottica, l’amministrazione ha promosso un progetto da circa un milione di euro che prevede fra le altre cose la costruzione di un blocco di spogliatoi freddi suddivisi tra maschi e femmine, la realizzazione di una piscina ludica all’aperto per bambini dotata di acqua riscaldata (posizionata all’interno del vasca della piscina demolita con altro intervento) e la realizzazione impianto di riscaldamento dell’acqua della piscina olimpionica esterna esistente "al fine di ampliare il periodo di utilizzo di tale impianto per attività agonistica". L’obiettivo è quello di intercettare risorse ministeriali per 800mila euro complessivi, con il Comune di Certaldo che co-finanzierà l’opera con 200mila euro.

Ci sono intanto novità anche sulla ’nuova’ piscina Fiammetta, che figurava tra l’altro all’ordine del giorno della scorsa seduta del consiglio comunale: dando seguito alla volontà di recedere da Aquatempra per quel che riguarda la gestione dell’impianto, a gestire la nuoca struttura a partire dal prossimo anno sarà la nuova società in house denominata Certaldo Servizi Srl, mutuata da Farmacie di Certaldo. La parte agonistica dovrebbe invece essere gestita mediante contratto di collaborazione quinquennale dalla Società Certaldo Nuoto. Per la nuova piscina, insomma, dal 1 gennaio prossimo si aprirà un nuovo capitolo.

