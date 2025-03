Nuova piazza Amendola: "Resta l’ippocastano"

Piazza Amendola non avrà nuovi alberi, lamenta Italia Nostra del Medio Valdarno sulla scelta dell’amministrazione. "Godremo soltanto dell’ippocastano preesistente ai lavori, valorizzato ma lasciato solo, perché alloggi per nuove piantumazioni non sono stati creati – spiega una nota – . L’area è tutta cementata e pavimentata. Diciamo alberi e non fioriere, che sono ben altro: mobili, provvisorie, impossibili a fare ciò che gli alberi fanno, anche nelle città, specie nelle città, il fresco, l’ombra, l’ondeggio dei rami e delle foglie e ospitare uccelli".

Funzioni prive di interesse o comunque di serie B? "Piantati a giusta distanza, gli alberi d’estate portano sollievo agli edifici che li fronteggiano, d’inverno non ostacolano l’apporto della luce naturale alle finestre se non sono sempreverdi. Favoriscono, come si dice, la socializzazione e siamo convinti che l’esempio virtuoso di piazza Montanelli sia dovuto un po’ anche a loro". Qui non sarà così.

"Perché sia andata così non lo sappiamo. I rendering delle immagini ancora in internet mostrano alberature, Italia Nostra non aveva motivo di invitare a inserirle in un progetto che già le prevedeva".