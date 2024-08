Nuova illuminazione. Dal gattile alla caserma arriva la luce a led

Fondi (dal Pnrr) per rimuovere i vecchi neon e sostituirli con lampade a led. Questo sarà il quinto anno consecutivo in cui si andrà a intervenire, guadagnando in energia e risparmiando non pochi denari pubblici in bolletta. Nel 2019 e nel 2020 – spiega l’amministrazione comunale – i fondi sono stati investiti nella sostituzione di caldaie vecchie con impianti più moderni a condensazione. Dal 2021 invece gli investimenti sono andati sull’illuminazione interna degli edifici. Basti pensare che, a fronte dei 110 W di consumo dei vecchi dispositivi, quelli nuovi consumano solamente 30 W, fornendo la stessa luminosità. Dove si interverrà quest’anno con uno stanziamento da 130mila euro? Al gattile comunale, nel distaccamento al Terrafino dei vigili del fuoco, nell’impianto sportivo PalaLazzeri di via Martini, al secondo piano della biblioteca ‘Renato Fucini’, sulle luci interne degli edifici ai campi sportivi di Santa Maria e di Fontanella, al Centro Cottura Comunale di via Bonistallo, alcune sale all’interno del complesso della Vela ‘Margherita Hack’, la sartoria di Avane nei locali dell’ex Centro Giovani, il Museo Paleontologico e il Museo della Collegiata, e altri ancora.

"Siamo giunti quasi al completamento della sostituzione di tutte le vecchie lampade a neon negli edifici di proprietà comunale – dice il sindaco Alessio Mantellassi –, in poco tempo e a spesa zero per le casse comunali, si ha un risparmio notevole. Migliora dunque il patrimonio esistente e la bolletta si alleggerisce". "Con la sostituzione delle lampade negli edifici di proprietà comunale continuano gli interventi di efficientamento energetico – aggiunge l’assessora alla transizione ecologica, Laura Mannucci –. Questo intervento porterà non solo a un miglioramento in termini di risparmio energetico ma anche una riduzione dei costi con una resa migliore. L’intervento sugli impianti sportivi evidenzia la volontà di questa amministrazione di lavorare per migliorare anche i luoghi dove si fa sport".