Notte di inaccettabile violenza . Calci, cazzotti e seggiole che volano. Rissa furibonda davanti al pub

EMPOLI

Sedie che volano, ma anche schiaffi, calci e pugni. Una rissa tra una ventina di giovani all’esterno di un pub nei pressi della stazione di Empoli. Il tutto sotto la pioggia e in piena allerta meteo. E’ accaduto sabato sera nello stesso locale in cui la settimana scorsa una persona era entrata seminando il panico con una mazza da baseball. La rissa si è scatenata intorno alle 1.50. Cosa abbia fatto scattare la baruffa non è chiaro. Un cittadino ha documentato tutto con un video dove si vedono diversi ragazzi che si scagliano violentemente contro una persona, visibilmente agitata. La colpiscono ripetutamente con le sedie di plastica e di legno del locale. Il ragazzo, a sua volta, risponde alle offese lanciando anche lui delle sedie. Scivola a terra e lì viene raggiunto da altri colpi, pedate, sedie in testa. Una donna, probabilmente al lavoro nel locale, riesce a mettersi nel mezzo e a sedare la rissa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma quando i militari sono arrivati la rissa era terminata e i protagonisti si erano già allontanati. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto. Da quanto appreso non ci sarebbero denunce, né segnalazioni dal pronto soccorso. Si tratta purtroppo del secondo violento episodio nello stesso locale, punto di ritrovo di molti giovani, nell’arco di una settimana. Nel primo caso un cliente era entrato brandendo una mazza da baseball e sbattendola sul bancone, creando paura tra i presenti. L’uomo si è poi allontanato.

Irene Puccioni