Notte di emozioni al Parco Corsini. In scena gli Oscar 2025 del Palio. Ecco i vincitori e la grande festa

Un’altra serata di grandi emozioni. I colori e le luci del Palio hanno illuminato la notte del parco Corsini dove si è celebrato il premio "Tommaso Cardini" che ha assegnato gli Oscar alla sfilata storica del 44esimo Palio di Fucecchio, andando a premiare i migliori personaggi, il migliore soggetto e i migliori gruppi musici e sbandieratori delle 12 contrade. Un appuntamento da sempre attesissimo e che, di fatto, è il momento conclusivo di tutte le straordinarie giornate del Palio, la manifestazione clou che nel mese di maggio richiama a Fucecchio centinaia di appassionati. Alla presenza della sindaca Emma Donnini, dell’assessore alla cultura Alberto Cafaro e dell’intera giunta comunale, una giuria che ha unito competenza ed esperienza ha consegnato gli ambiti riconoscimenti, andati a premiare il lavoro delle sartorie e di tutti coloro che di anno in anno fanno crescere la principale manifestazione cittadina.

Particolarmente apprezzata è stata la contrada Cappiano, che ha ricevuto quello per la miglior coppia, gli Innamorati, per il miglior gruppo musici e per la migliore sceneggiatura con "Ogni fine è solo un nuovo inizio". Il riconoscimento per il miglior personaggio maschile è andato alla contrada Ferruzza con l’Erborista, mentre quello per il miglior personaggio femminile alla contrada Massarella con l’Intrecciatrice delle erbe del Padule. Infine, alla contrada Botteghe, il premio per il miglior gruppo sbandieratori. "In questa notte davvero speciale, il premio Cardini ha dato il giusto riconoscimento al grande lavoro delle contrade e delle sartorie, autentiche eccellenze del nostro Palio – commenta l’assessore comunale alla cultura Alberto Cafaro –. Ringrazio i giurati per la disponibilità e la competenza con le quali hanno valutato l’impegno, la passione e la preparazione che stanno dietro alla sfilata storica, e ringrazio tutti i popoli delle 12 contrade perché concorrono ad arricchire non soltanto il Palio, ma l’intera città di Fucecchio. Un grazie speciale a Simone Scutaro per le bellissime foto e al team di Giancarlo Vettorato per la parte video e tecnica, perché con il loro prezioso contributo sono riusciti a cogliere e trasmettere tutte le emozioni e la bellezza di una serata straordinaria".