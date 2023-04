Note di classica Il cuore di Napoli e le sue melodie

Venerdì prossimo 28 aprile melodie partenopee risuoneranno al Teatro Il Momento di Empoli nell’ambito della rassegna "Note di... Classica e altri suoni 2023", iniziativa giunta alla sua quindicesima edizione e con il patrocinio del Comune di Empoli. Alle ore 21.15 si terrà infatti il concerto "Sotto ‘o Vesuvio", un omaggio alla canzone napoletana con il tenore Maurizio Marchini, il baritono Romano Martinuzzi, Mauro Redini al mandolino e l’orchestra sinfonica Il Mosaico. La direzione è affidata al maestro Alessandro Bartolozzi, che è anche il direttore artistico della manifestazione. Le canzoni napoletane fanno parte di una tradizione musicale italiana che da secoli contraddistingue il nostro Paese in tutto il mondo. Questa musica popolare ha iniziato a diffondersi sin dai primi dell’Ottocento. Autori di vere e proprie poesie, spesso scritte in dialetto, questi poeti e musicisti hanno creato capolavori come "Core ‘ngrato", "Munasterio ‘e Santa Chiara", "Reginella", "‘O surdato ‘nnamurato", "Tu ca’ nun chiagne" e moltissime altre fino all’intramontabile "‘O sole mio". Sin dalle prime origini, le canzoni napoletane sono divenute famose per la loro sensibilità e per la ricchezza di sentimenti, capaci di coinvolgere e toccare il cuore di chi le ascolta. E quale potrebbe essere il tema più gettonato se non l’amore, esperienza universale che accomuna anche le persone più distanti e diverse? È facile emozionarsi ed essere catturati dalla bellezza delle parole, anche se accompagnate solo da una chitarra, o magari da un mandolino, da un pianoforte o da tamburelli. Impossibile quindi non farsi trascinare dall’orchestra "Il Mosaico" diretta da Alessandro Bartolozzi che, con le voci del tenore Maurizio Marchini e del baritono Romano Martinuzzi, interpreterà molte delle più celebri romanze napoletane. L’ingresso è gratuito, mentre per maggiori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 333 6123617 o cliccare sul sito web notediclassica.com. La rassegna si concluderà venerdì 19 maggio nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani con il concerto "Stabat mater" di Gioacchino Rossini, con Katerina Kotsou, Ramona Peter, Maurizio Marchini, Romano Martinuzzi, Schola Cantorum Labronica, orchestra Il Mosaico e Alessandro Bartolozzi.