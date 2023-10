"Non ci candidiamo alle comunali"

"Per le elezioni comunali del 2024, dopo un’attenta riflessione tra le compagne e i compagni della Comunità in Resistenza, abbiamo deciso di non partecipare a nessuna coalizione elettorale". Con una lunga nota, la comunità Csa Intifada ha annunciato che non parteciperà alle prossime amministrative. "Continueremo a concentrare le nostre energie nella costruzione di aggregazione alternativa e conflitto sociale dal basso - continua la nota - ma osserveremo con interesse i passi che muoverà la sinistra alternativa al Pd. Auspichiamo infatti che un’eventuale coalizione di sinistra alternativa al Pd riesca a trovare dei punti di rivendicazione comuni e posizioni non ambigue attorno a quelle questioni centrali che emergono dalle attuali lotte contro le ingiustizie: dall’ecologismo radicale, al transfemminismo, alle lotte contro lo sfruttamento nel lavoro e contro tutte le discriminazioni". "In quel caso - conclude Csa Intifada - troverete in noi degli interlocutori disposti a dialogare e collaborare. Da parte nostra, ribadiamo che lo spazio in cui sappiamo meglio intervenire, e quello in cui diamo maggiore senso al nostro intervento, rimane quello che sta in basso, non nei palazzi del potere".