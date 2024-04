"No al pedaggio in FiPiLi. Si riqualifichi il sottopasso"

No al pedaggio sulla FiPiLi, sì a un intervento che riqualifichi il sottopasso di Montelupo. Queste le richieste avanzate da Emanuel Di Mauro, consigliere comunale d’opposizione e candidato sindaco del centrodestra a Capraia e Limite. Di Mauro pone l’accento sulla viabilità. "La FiPiLi, per Capraia, è vitale: per questo ho paura di affermazioni come ’tassiamola’. Non tanto per l’assurdità di un eventuale pedaggio, ma per il coraggio stesso di chiederlo – ha detto - parliamo di un’infrastruttura ormai obsoleta, teatro di non pochi incidenti stradali, ma di cui non si può farne a meno". Criticità che si riversano direttamente anche sul territorio dei singoli Comuni. "Quando c’è una deviazione, siamo costretti a immetterci nel tessuto stradale interno che non è adatto a supportare un grosso carico di veicoli. Così si ingolfa il traffico cittadino – ha concluso Di Mauro – a complicare il quadro c’è l’annosa questione del sottopasso di Montelupo, che crea un vero e proprio ’imbuto’ congestionando la circolazione nelle ore di punta e aumentando l’inquinamento. Da tempo immemore il centrodestra chiede di riqualificare anche questa struttura".