Nasce il premio per Sauro Cappelli

La sezione dell’Empolese Valdelsa dell’Aned ha deciso di istituire un premio in ricordo di Sauro Cappelli, da destinare ai giovani che hanno fatto il viaggio della memoria. Un riconoscimento in memoria di una figura che, per l’associazione e anche per la città, è stata per lunghissimi anni un punto di riferimento. Il concorso è riservato agli studenti delle scuole medie che hanno partecipato al viaggio della memoria di inizio maggio. A loro è stato chiesto di fare riflessioni su quanto hanno visto in forma di temi, diari, racconti e poesie e alla fine sarà l’Aned a individuare un vincitore o una vincitrice rispettivamente per le superiori e le medie. A loro sarà regalato un buono da 100 euro da spendere o alla libreria Rinascita o alla San Paolo. I partecipanti sono 74.