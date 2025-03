Musei di uomini illustri. I tesori della Montanelli

Ecco la prima edizione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei musei di personalità illustri che si terranno il 5 e 6 aprile. Un fine settimana in cui case-museo di tutto il mondo faranno rete, aprendo le porte per consentire al pubblico di scoprire abitazioni e abitudini dei Grandi.

Un risultato che arriva dopo il lungo lavoro portato avanti dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, realtà nata in Toscana e oggi presente in 15 regioni italiane, attraverso l’organizzazione di incontri e la messa a punto di protocolli di collaborazione fra realtà omologhe di tutto il mondo, con l’obiettivo di fare rete per promuovere a livello internazionale le case museo.

Per l’occasione sarà possibile aderire anche ai tour organizzati alla Fondazione Montanelli Bassi e visitare così le collezioni ospitate presso la sede, tra cui: la biblioteca con i libri donati soprattutto da Indro Montanelli (tra cui alcune rare edizioni), i suoi Studi di Milano e di Roma, qui reinstallati dopo la sua morte, con cimeli, arredi e importanti opere d’arte (tra i vari artisti presenti, da segnalare: Mirò, Maccari e Clerici) e la collezione di dipinti del pittore fucecchiese Arturo Checchi.