Mugnaini si (ri)presenta: "Avviate tante opere. Questa è la strada per crescere ancora"

Con la sintesi "Montespertoli avanti tutta", Alessio Mugnaini si ricandida alla guida del paese: inclusione, cultura, investimenti pubblici e privati "per crescere ancora". Ieri sera ai Lecci, il museo del vino appena rinnovato, il sindaco uscente (al primo mandato) ha riaffermato la propria candidatura nella corsa a primo cittadino, presentando le linee salienti del nuovo programma che - come ha specificato lo stesso Mugnaini - ha visto le forze dell’intero centrosinistra di nuovo insieme nel sostegno. Il tutto nella lista civica ‘Vivo Montespertoli’ sostenuta da Pd, Azione e dal gruppo di Uniti a sinistra.

L’iniziativa ha ospitato cittadini di ogni estrazione, tanti giovani e numerose famiglie. E’ stata consegnata a ogni partecipante una mappa del territorio con tutti gli interventi fatti o promossi negli ultimi 5 anni.

"Serate come queste sono sempre molto emozionanti e riallacciare i fili di quanto fatto in questi 5 anni fa emozionare ancora di più. Abbiamo vissuto insieme momenti di entusiasmo e momenti difficili come quelli della pandemia. Non posso che essere infinitamente grato a tutte le persone, ai volontari e ai cittadini che mai hanno fatto mancare l’appoggio a questo percorso e che con entusiasmo si sono rimessi in gioco", ha affermato Mugnaini. L’incontro è stato aperto da tre donne che hanno deciso di aderire al progetto politico di ‘Vivo Montespertoli’. Tutte e tre (Ester Dolce, Ottavia Viti e Chiara Ribechini) hanno illustrato la propria prospettiva: inclusione sociale e ascolto degli altri, sostenibilità e futuro per i più giovani, politiche per le famiglie e genitorialità. Ha preso la parola anche l’attuale vicesindaco, Marco Pierini, per raccontare le ragioni dell’impegno preso cinque anni fa. Il futuro? "E’ fatto di politiche di rafforzamento dei servizi alle famiglie e alle persone che si legano a una crescita robusta dell’economia, attraverso investimenti pubblici e stimolo all’iniziativa privata. Chi è interessato a dare il proprio contributo, a fare proposte, a esprimere suggerimenti e critiche può farlo scrivendo direttamente a [email protected] o contattando le pagine di Alessio Mugnaini e di Vivo Montespertoli", ha aggiunto il sindaco uscente. Il punto cruciale sta nelle epocali opere avviate, e da portare a termine. In primis i nuovi distretti sanitario e scolastico alla periferia nord del paese, per arrivare ai fronti aperti sulle frane e la viabilità. Difatti ha detto: "Abbiamo avviato tanti progetti, alcuni si sono conclusi e altri, come il polo della salute e il nuovo polo scolastico, sono in corso di realizzazione. Vorremmo vederli conclusi".

Gli altri punti cardine? La Montespertoli dell’inclusione (più servizi per le persone con disabilità) e la Montespertoli a misura di famiglia, come garantire a tutti i giovani nuclei il posto all’asilo nido, ampliare i servizi scolastici, portare avanti il progetto del nuovo polo culturale con il teatro. Dopo la presentazione ai Lecci sono stati disposti spazi per famiglie e bambini, e un aperitivo.

A.C.