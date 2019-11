Modena, 20 novembre 2019 - Muore sulla neve. Tragedia al passo d'Annibale, il valico che si trova tra le province di Modena e Pistoia. E' lì che un uomo di 71 anni residente a Fucecchio, partito alla volta della Val di Luce per fare una gita con gli sci, si sente male e cade. E' solo. Quando passano di là due scialpinisti è già in arresto cardiaco.

Immediatamente chiamano il 118 per chiedere aiuto. L’operatore della centrale operativa, vista la situazione, dà loro indicazioni per iniziare una rianimazione cardiopolmonare. Sono circa le 12.40 e il 118 invia sul posto l’elicottero di Massa Cinquale, la Squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Stazione dell’Abetone e la Squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sempre dell’Abetone.

Il Soccorso Alpino toscano, vista la vicinanza, chiede l’intervento anche del servizio regionale Emilia Romagna, stazione Monte Cimone, che invia sul posto la squadra di Pievepelago, già attrezzata con un quad con gli appositi cingoli per essere utilizzato sulla neve. L’elicottero giunto sul posto sbarca il personale medico che continua ancora, per diversi minuti, con le manovre di rianimazione. Purtroppo senza esito. Alla Guardia di Finanza non resta che informare l’autorità giudiziaria.