Morto il fotografo delle star. Apprezzato in Italia e all’estero, addio a Roberto Bastianoni

Castelfiorentino (Firenze), 22 dicembre 2023 – Una vita dedicata alla fotografia. È morto all’età di 86 anni Roberto Bastianoni, fotografo professionista di Castelfiorentino. Il suo nome è legato alle più importanti riviste di moda italiane e straniere degli anni 60’ e 70’. Nella sua lunga carriera è stato autore di numerose mostre in Italia e all’estero dove si è fatto conoscere anche come relatore di seminari e autore di workshop di fotografia professionale.

È proprio la sua innata versatilità ad aver reso possibili collaborazioni di successo con grandi aziende della moda e non solo, da Reebook a Rockport USA, a Bruno Magli e Beltrami, passando per C.G.D. Ed. Musicali, Ricordi, Tobia Music, Marchesi Antinori, Mondadori, Ed. Ponte alla Grazie. I suoi molteplici interessi lo hanno fatto avvicinare anche al mondo della musica curando l’immagine di numerosi artisti, tra cui Marco Masini, Raf e Aleandro Baldi. La sua grande passione è sempre stata il reportage, con un archivio di oltre 25000 diapositive.

Figlio d’arte, Roberto Bastianoni si era accostato alla fotografia fin da piccolo, grazie al padre David, che con la Leica immortalava negli anni ’40 la storia del suo paese. Quando ha deciso di fare il fotografo di professione si è guardato intorno, si è documentato andando giovanissimo a Milano, poi a Roma dove ha assaporato il mondo degli artisti.

Tra i primi a dare la notizia della sua morte è stato il sindaco, Alessio Falorni. "Definire i’Bobbe – esordisce Falorni – non è semplice per nessuno, anche solo tenendoci al campo di suo maggior talento e per cui era maggiormente conosciuto, quello della fotografia. Possiamo dire senza tema di smentita che è stato uno dei più importanti fotografi di moda italiani. Persona di intelligenza brillante, con cui discutere era un piacere. Ho avuto una enormità di interazioni con lui, e tutte mi hanno lasciato qualcosa di significativo. Ultima fra queste, il bellissimo libro di scatti del panorama valdelsano, che aveva raccolto attraverso una delle sue passioni, la camminata libera in campagna, attraverso la fotocamera del suo telefonino: un talento incredibile. Sono felice – conclude Falorni – che Ente Cambiano abbia acquisito i materiali del suo studio fotografico, che forse troveranno spazio nei nascituri locali dell’ex Puccini".

Il funerale di Bastianoni si terrà questo pomeriggio alle 14.30 nella chiesa di Santa Verdiana.