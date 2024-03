Arresto cardiaco in culla, muore bimba di 4 mesi. Ora si cerca di capire il perché

Vinci (Firenze), 7 marzo 2024 – Aveva appena quattro mesi di vita e il suo piccolo cuore ha smesso di battere pochi minuti prima di varcare le porte dell’ospedale Meyer. La disperata corsa con l’elisoccorso verso Firenze si è conclusa nella maniera più tragica possibile. Un dramma che lascia sgomenti e senza parole si è consumato ieri mattina nella frazione di Spicchio a Vinci. Erano circa le 9 quando al 118 arriva la chiamata disperata dei genitori.

La loro piccola creatura ha accusato un malore improvviso mentre è in casa. In via Giuseppe Giusti si precipita un’automedica. Il medico e i sanitari trovano la piccola in arresto cardiaco, riescono a rianimarla ma il quadro clinico appare gravissimo fin da subito, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto arriva anche un’ambulanza della Pubblica assistenza di Montelupo per dare supporto al personale dell’automedica.

I genitori, di origine straniera, avrebbero riferito agli operatori che la piccola non stava bene dalle 5 del mattino. Niente però che potesse far immaginare quello che è successo quattro ore dopo. Anche la Misericordia di Empoli si è mobilitata per aprire i cancelli dello stadio Castellani in modo da agevolare le manovre di atterraggio di Pegaso e il successivo trasporto. Medico e sanitari hanno fatto tutto il possibile. Le speranze erano pochissime e si sono infrante durante il volo. Purtroppo quando la piccolina è arrivata al Meyer era già deceduta per un arresto cardiocircolatorio: i sanitari non hanno potuto fare niente per salvarle la vita.

Una tragedia che ha lasciato sotto choc la famiglia e la comunità di Spicchio. "Non ci sono parole per descrivere una simile tragedia – ha commentato il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia –. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai genitori della piccola, ai quali mi stringo in un enorme abbraccio". Resta solo da chiarire se la piccola avesse una patologia congenita che in qualche modo possa aver causato l’arresto cardiaco. È possibile dunque che nelle prossime ore possano essere svolti accertamenti per chiarire le cause della morte. Per il resto rimane solo il dolore, circondato da un grande senso di vuoto.