Mmab in autunno. Divertimento per tutte le età

Con l’arrivo dell’autunno torna a Montelupo l’ormai classico appuntamento con "I Favolosi Martedì del Mmab", un ciclo di incontri intitolato quest’anno "Libri al Segno" e riservato come sempre a bambine e bambini dai quattro agli otto anni. Durante i vari laboratori, i piccoli partecipanti potranno creare segnalibri tematici a partire da storie fantastiche, ogni volta diverse. Parallelamente si svilupperà anche il calendario di un’altra iniziativa, dedicata ai più grandicelli (dagli otto agli undici anni) che prende il nome di "Alla scoperta del Mito che è in te", volta all’esplorazione della mitologia classica, che nasconde personaggi e sorprese esilaranti, in un percorso che porta dalle pagine al teatro. Si parte martedì prossimo 8 ottobre con il primo incontro di "Libri al Segno. Segnalibri creativi e letture per tutte le occasioni", che sarà "Foglie tra le pagine, segnalibri per letture autunnali". "L’autunno è arrivato e noi ti aspettiamo di nuovo in biblioteca per "imprigionare" i colori dell’autunno in segnalibri unici e affascinanti – commentano dal Mmab –. Segnalibri che non solo coloreranno le tue letture ma porteranno con sé il profumo e il calore di questa stagione". L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Oltre ad un altro appuntamento in questo mese di ottobre, gli incontri proseguiranno anche nei mesi di novembre e dicembre con vari temi per segnalibri da brivido, incantevoli o a forma di animale ma anche innevati o natalizi. Per quanto riguarda la tipologia di appuntamento "Alla scoperta del Mito che in te", invece, si spazierà da Polifemo a Ulisse passando per le sirene, cupido e i vari abitanti dell’Olimpo. Anche in questo caso ci saranno due date a ottobre, altrettante a novembre e una dicembre sempre a settimane intervallate con "I Favolosi Martedì del Mmab". Una serie di laboratori creativi, letture, poesie e filastrocche per liberare tutta la fantasia dei piccoli partecipanti. Anche in questo secondo tipo, gli incontri sono gratuiti e a ingresso libero.