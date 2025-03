Misericordia. Il punto prelievi amplia l’orario

A partire dal prossimo 8 marzo, il punto prelievi che ha sede nei locali della Misericordia di Vinci osserverà un nuovo orario. E nell’ottica di queste modifiche, sarà possibile prenotare un prelievo anche di sabato. Lo ha fatto sapere il sindaco Daniele Vanni, nelle scorse ore. Sarà quindi possibile accedere al punto situato nella sede di via Matteotti ogni giovedì dalle 7 alle 10 e il sabato dalle 7.30 alle 9.30. All’appuntamento standard del giovedì, la Misericordia ha aggiunto quello del sabato "per rispondere alle crescenti richieste della comunità".

Si può prenotare chiamando il numero 0571.56692 oppure online attraverso il sistema "Zerocode". "Dall’8 marzo sarà possibile usufruire del servizio su prenotazione anche di sabato – ha confermato Vanni - un’agevolazione importante soprattutto per chi lavora durante la settimana e quindi non ha modo di accedere al servizio stesso". Sempre in termini di sanità, sta proseguendo l’esperienza del Punto di Intervento Rapido di Sovigliana, che sino allo scorso 31 gennaio aveva fatto registrare 162 accessi. Al Punto aperto lo scorso dicembre presso il distretto sanitario si accede com’è noto tramite richiesta del medico di famiglia o del 116117. L’obiettivo del servizio adottato in via sperimentale è in primis quello di alleggerire il pronto soccorso dagli interventi non urgenti. E al termine della sperimentazione, indicativamente il prossimo giugno, l’iniziativa potrebbe avere un seguito.