Cerca di forzare la porta di un negozio e minaccia il gestore, arrestato

Castelfiorentino (Firenze), 19 febbraio 2025 – Nella mattina del 14 febbraio i carabinieri della compagnia di Empoli hanno arrestato un uomo, 35 anni di origini marocchine, in flagranza del reato di rapina aggravata, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

In quella mattina il gestore di un esercizio commerciale ha chiamato il 112 riferendo di essersi nascosto insieme a un impiegato in una stanza poiché un uomo, fuori dal suo negozio, stava brandendo un attrezzo in mano minacciandoli e cercando di forzare la porta a vetri per entrare.

I carabinieri si sono recati subito sul posto, dove hanno notato un uomo con in mano ancora un scalpello e alcune bottiglie di birra accanto alla porta a vetri del negozio gravemente danneggiata.

Alla vista dei militari l’uomo gettava a terra la refurtiva e l’arma utilizzata per forzare la porta. I militari sono subito riusciti a bloccarlo e farlo desistere dal tentativo di fuga.

L’arma utilizzata per commettere il reato è stata poi sequestrata mentre la refurtiva recuperata e restituita al gestore del negozio. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere a Sollicciano.