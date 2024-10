"Mi hanno dato appuntamento fra un anno"

MONTELUPO FIORENTINO

Per una risonanza magnetica dorsale e una rachide lombosacrale? C’è posto fra un anno a Pieve a Nievole, esattamente il 25 settembre 2025. Così si è vista rispondere la signora Carlotta Quercioli di Montelupo Fiorentino. Scrivendo a La Nazione, la cittadina segnala anche la difficoltà di mettersi in contatto telefonicamente con il cup e con l’urp dell’Asl Toscana centro. Inoltre, citando la legge avanza un proprio diritto. "Visto che la Legge – pubblicato in Gazzette Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2024 – prevede che con l’intramenia venga effettuata la visita privatamente entro la data della ricetta con rimborso tramite Asl, chiedo cortesemente di poter accedere a tale opportunità e le modalità per effettuare la prenotazione e relativo rimborso, come da legge".

Non è andata meglio ad un’altra cittadina di Montelupo Fiorentino, Alessandra Sabatini. Anche lei ha contattato il nostro giornale per lamentarsi delle lunghe liste di attese sul territorio. "Oggi scrive la lettrice – dopo 35 minuti di attesa al telefono 055545454 ero addirittura il numero 118 mi risponde un ragazzo che con grande rammarico mi dice che non ci sono posti a disposizione per ambedue le mie richieste e che devo richiamare nei mesi successivi quando aprono le nuove liste. Ciò lo trovo vergognoso, perché io necessito adesso di fare la risonanza magnetica alla spalla. Io – sottolinea la donna – per problemi di spostamenti necessito di farla nelle vicinanze di Montelupo. Per il corso di Afa B sono addirittura in liste di attesa da aprile e sono a rischio caduta. Quel tipo di ginnastica mi aiuterebbe ma devo aspettare. La sanità toscana è peggiorata molto, non è certo quella che ci stanno raccontando i nostri politici, a partire da Giani".