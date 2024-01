Medaglia al merito della carità. È Leonardo Bagnoli il prescelto

Un riconoscimento importante per un personaggio importante. La Misericordia di Empoli attraverso le mani del suo governatore Pier Luigi Ciari ha consegnato ieri a Leonardo Bagnoli – amministratore delegato di Sammontana Italia – la prestigiosa Medaglia al merito della carità. "Un riconoscimento ufficiale per il notevole impegno e per il contributo a favore delle attività dell’Arciconfraternita", questa la motivazione. "Empolese doc, figura di spicco nel mondo imprenditoriale, Leonardo Bagnoli è un uomo di straordinaria generosità, per questo la Misericordia ha voluto omaggiarlo – hanno specificato dalla Misericordia –: la cerimonia di consegna ha visto la partecipazione di membri della comunità, volontari e rappresentanti locali". Il governatore Pier Luigi Ciari, durante la consegna, ha elogiato il contributo di Bagnoli con parole cariche di significato.

"Leonardo Bagnoli ha dimostrato una straordinaria generosità nel dedicare la sua attenzione e le sue risorse alle iniziative benefiche della Misericordia di Empoli – ha detto –. Anche nel festeggiare i suoi recenti cinquant’anni, ha pensato a coloro che hanno più bisogno chiedendo ai suoi invitati un gesto di generosità, invece dei tradizionali regali, e destinando quanto raccolto alla Misericordia. La sua partecipazione e il suo spirito solidale hanno avuto un impatto significativo sulla qualità della vita di tutta la nostra comunità, e per questo non potremmo essere più grati".

La Medaglia al merito della carità è un riconoscimento prestigioso che simboleggia il profondo apprezzamento della Misericordia di Empoli per l’impegno di Leonardo Bagnoli nel contribuire ad aiutare gli altri: questa onorificenza sottolinea il suo ruolo esemplare come cittadino solidale e modello di carità. La Misericordia di Empoli esprime la sua sincera gratitudine a Leonardo Bagnoli per l’impegno straordinario nel sostenere l’Arciconfraternita nella speranza che il suo esempio possa ispirare altri a seguire la strada della solidarietà e della generosità.