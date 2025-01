Maxi-guasto. Una giornata senza telefono

Ventiquattro ore senza copertura Vodafone. Sono stati almeno due ieri i Comuni nei quali si è registrato un importante disservizio di rete telefonica. Assenza di connessione, impossibilità di utilizzare internet mobile con la propria utenza, (stando alle segnalazioni, anche per Fastweb) e di effettuare chiamate dal fisso e dal mobile. Un disagio di non poco conto per aziende e cittadini, famiglie e lavoratori, ma anche per gli anziani rimasti isolati diverse ore. Il down è stato registrato praticamente in tutte le frazioni di Montelupo Fiorentino e nel Comune di Capraia e Limite. Un guasto tecnico temporaneo - confermato dall’operatore telefonico - che dovrebbe essere risolto entro questa mattina.