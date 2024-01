Maxi-cantiere per il polo scolastico: "Gli interventi procedono spediti"

"Un nuovo polo scolastico sta nascendo a Fucecchio", dice il sindaco che nei giorni scorsi ha fatto visita al cantiere. È il polo dell’infanzia di via Foscolo dove, con i fondi del Pnrr, l’amministrazione comunale sta realizzando tre nuovi edifici: il nido d’infanzia La Gabbianella, la scuola materna Il Grillo parlante e la nuova mensa scolastica.

"E tutto questo – aggiunge Spinelli – senza interferire con l’attività educativa e didattica che proseguirà regolarmente". Gli edifici esistenti, infatti, continuano a lavorare finché non saranno pronti i nuovi locali. Per il nido si tratta di un ampliamento. Per l’infanzia la realizzazione dell’edificio avverrà a una distanza tale da consentire alla vecchia struttura di essere utilizzata finché non entrerà in funzione quella in cantiere.

La nuova struttura sarà composta da tre edifici ai quali si affiancheranno un parcheggio e un parco. Nello specifico, appunto, l’asilo nido sarà oggetto di ampliamento, raddoppiando i posti pubblici attualmente disponibili, mentre al posto dell’attuale scuola dell’infanzia sarà costruita una completamente nuova sul lato di via Marco Polo, realizzata con materiali ed impianti ecosostenibili. A completare il polo sarà la nuova mensa scolastica che arriverà a produrre fino al 1500 pasti al giorno. Si tratta di un intervento di edilizia scolastica dal costo complessivo di 6 milioni.

Il sindaco ha visitato il cantiere che sta entrando nel vivo con le prime operazioni sugli scarichi. Era presente anche l’architetto Francesco Bellandi che ha illustrato al primo cittadino l’andamento dei lavori e le prossime tappe: "Sono state gettate le fondazioni – ha detto l’architetto – e con ditta impiantistica staccheremo tutte le predisposizioni per lo smaltimento degli impianti e delle acque reflue". "Investire negli impianti scolastici, nell’educazione, nel futuro dei cittadini, fornendo nuovi modelli e nuove strutture, credo sia ciò che di più importante in una comunità vada fatta – ha aggiunto Spinelli – . Queste sono opere rese possibile dal piano Pnrr, ma quello che più conta è che andiamo avanti su investimenti per i nostri giovani". "A Fucecchio – conclude il primo cittadino – abbiamo un’offerta educativa completa, che parte dagli asili nido per terminare con le scuole superiori, ed i fondi che abbiamo ottenuto grazie al Pnrr ci permettono di investire ancora in un settore centrale per tutti noi".

Carlo Baroni