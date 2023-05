Marco Sforza Verve e humor in concerto live

CASTELFIORENTINO

Nuovo appuntamento musicale a La Corte degli Accorti di Castelfiorentino, dove domenica a partire dalle ore 19 si esibirà live il cantautore emiliano Marco Sforza. Dalla sua regione l’artista nato a Reggio Emilia si porta appresso una convivialità semplice, da grande tavolata e tanti commensali. Anima allegra e giocosa, malinconica e spensierata, abile chansonnier, ironico e coinvolgente, Marco Sforza sa incantare e divertire le platee con le sue storie di vita vissuta e le sue canzoni, struggenti fino alle risate e così allegre da lasciar l’amaro in bocca. Un “istrione della bassa” come ama spesso definirsi. Esteta del minimalismo, che gioca con la musica con consumata maestria, destreggiandosi con la sua inconfondibile verve tra la chitarra e il pianoforte. A seguire, dopo il concerto in solo, si terrà una cena sulla terrazza assieme allo stesso cantautore.

Nel 2017 registra un disco “Suonare BargioniSforza” di brani inediti con il suo amico cantautore Dado Bargioni. Il singolo “Mo better Blues” è inserito nella fiction di Rai1 “Tutto può succedere” . Nel 2018 viene premiata la sua canzone “L’Emilia che Canta” come miglior testo al Premio la via Emilia dei cantautori. Insieme alla sua compagna, l’attrice Elisa Lolli, da tre anni sta inoltre portano in giro per l’Italia uno spettacolo di teatrocanzone dedicato alla bassa emiliana, dal titolo “La Pianura è un Foglio Bianco”. Sforza, oltre a scrivere colonne sonore per diversi e importanti cortometraggi di registi emiliani, collabora stabilmente con il Centro Teatrale Mamimò a Reggio Emilia. Vincitore di diversi festival e concorsi musicali nazionali, ha pure aperto concerti di alcuni importanti artisti come Nomadi, Andrea Mingardi, Giorgio Conte, Nina Zilli, Dente, Beppe Voltarelli, Nobraino, Filippo Graziani, Mercanti di Liquori.

Per prenotare è necessario scrivere una email all’indirizzo [email protected] , specificando il numero di persone partecipanti. L’ingresso è gratuito, però chi vuole può contribuire alla riuscita della serata in vari modi: portando cibarie o bevande, facendo manovalanza in cucina o per servire, acquistando i dischi del nostro artista emiliano, oppure offrendo un obolo nel cappello com’è d’uopo per rimborsare chi la propria arte la fa per strada.