Manutenzioni stradali: cinque interventi. Previsti nuovi lavori per 115.900 euro

Sono cinque gli interventi realizzati tra fine 2024 e inizio 2025, per la manutenzione di strade urbane, marciapiedi e strade extra urbane, con interventi di asfaltatura per oltre 40.000 euro, realizzati con le risorse rimanenti del bilancio 2024. Gli interventi hanno riguardato le seguenti strade: strade urbane, via Marx, via Don Minzoni; strade extraurbane, via Mugnano, via Tavolese, via Santa Margherita a Sciano.

Per il 2025 l’amministrazione comunale conta di mettere a disposizione 115.900 euro di risorse per le manutenzioni ordinarie delle strade, dedicati soprattutto a interventi di asfaltatura. Un aumento di investimenti che l’amministrazione Campatelli ha messo in campo già nel 2024, quando lo stanziamento di 70.000 euro fu aumentato e portato 110.000 euro.