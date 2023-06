Mafia e Capitale, presentazione della rivista Jacobin a Empoli

Una nuova occasione per parlare del caso Keu in Valdelsa. Domani all’azienda agricola Molin Nuovo a Empoli si terrà la presentazione dell’ultimo numero della rivista Jacobin. L’incontro, preceduto da un apericena, è in programma alle 21. "Mafia e Capitale è il titolo del nuovo numero della rivista e raccoglie moltissimi contributi di attiviste e attivisti, ricercatrici e ricercatori, studiose e artisti. La vicenda Keu, d’altronde, è l’ennesima manifestazione di come la mafia si intrecci agli interessi economici della grande imprenditoria e trovi sponde politiche all’interno delle amministrazioni", spiegano dall’Assemblea permanente No Keu. Interverranno Samuela Marconcini e Vincenzo Scalia.