Ludicomix 2024. È conto alla rovescia. Le prime anticipazioni

Mancano 97 giorni, ma si contano anche le ore, i minuti e i secondi. Il cronometro di Ludicomix è scattato. L’edizione numero 19 sta per tornare. Due le date da segnare in agenda per appassionati e curiosi del genere: sabato 11 e domenica 12 maggio, un weekend intero dedicato alla cultura pop con tante opportunità di divertimento per grandi e piccini. Ludicomix 2024 è pronto ad invadere il centro di Empoli, in una vera e propria maratona di fantasia tra fumetti, videogame, giochi da tavolo e di ruolo. Ad organizzare l’evento, sempre più apprezzato anche fuori dal confine toscano, è l’associazione Ludicomix APS, con il sostegno del Comune di Empoli.

"Il prossimo 11 e 12 maggio tenetevi liberi, perché torna Ludicomix - conferma il presidente dell’associazione, Tommaso Alderighi - Per la diciannovesima volta, i nostri colori torneranno a raccontare le infinite possibilità dell’immaginazione, spaziando tra illustrazione, fumetti, giochi, cosplay, musica e tanto altro. Dal PalaExpo al Chiostro degli Agostiniani, passando dal Parco Mariambini e piazza della Vittoria, per due giorni il nostro ‘multiverso’ aprirà i portali per tutti gli appassionati e i curiosi. Stiamo preparando tante sorprese: anche quest’anno, tutto può succedere". Il programma è ancora tutto da svelare ma trapelano già le prime informazioni. Sei le aree Ludicomix tra le quali girare. Visitatori e cosplayers potranno trovare al Palazzo delle Esposizioni gli stand commerciali e di promozione di fumetto, gioco e videogioco. Il Fantasy Park del parco Mariambini aprirà le porte all’area Fantasy con associazioni ed eventi a tema, mentre alla Corte di Birrercole si potrà incontrare il collettivo delle "Vanvere" con attività legate all’arte e all’artigianato.

Nella centralissima piazza della Vittoria spazio invece all’area palco con concerti, eventi live, cosplay Contest ed esibizione. Anche Piazza Farinata degli Uberti sarà dedicata a dimostrazioni e performance dal vivo mentre al Chiostro degli Agostiniani andranno in scena gli eventi dedicati ai futuri divulgatori scientifici. Si riconferma così la novità del 2023 con ‘Edutainment & Social’, conferenza che lega la cultura all’intrattenimento, in collaborazione con le università di Firenze e Pisa. Agli Agostiniani arriveranno professori, ricercatori e divulgatori per condividere conoscenze e offrire un’esperienza educativa e divertente. Un evento che chiama a raccolta fan di supereroi, graphic novel, action figure e gaming; ma anche un punto di riferimento per i collezionisti. Empoli torna a vestire i panni della capitale del fumetto. La manifestazione sarà aperta dalle 9.30 alle 19.30.

Ylenia Cecchetti