L’Opera in piazza. Il Centro Busoni svela i due eventi

EMPOLI “Il Cappello di paglia di Firenze“ e la “Cavalleria rusticana“, svelate le due opere liriche che anche quest’anno, dopo il grande successo del 2024 con le due Turandot di Busoni e Puccini, renderanno doppio l’appuntamento con “L’Opera in piazza“ sul sagrato della Collegiata di Empoli, in piazza Farinata degli Uberti. In scena il 27 giugno. La prima è una farsa musicale buffa in quattro atti e cinque quadri, tratta dalla commedia “Un chapeau de paille d’Italie“ di Eugène Labiche e Marc Michel e musicata da Nino Rota, uno dei massimi compositori italiani del Novecento. In fase di definizione il cast, che vedrà comunque protagonisti giovani e talentuosi cantanti, molti dei quali reduci dalla vittoria di importanti concorsi lirici internazionali. Il coro, diretto dal Maestro Stefano Boddi, sarà invece costituito dai partecipanti al laboratorio corale del Centro Busoni, per il quale, a giorni, sarà pubblicato il bando per una serie di audizioni. L’opera, con la regia di Franco Spina, sarà accompagnata dall’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli. Direttore dello spettacolo sarà il Maestro Massimiliano Caldi, bacchetta con un’ampia esperienza internazionale, sia in campo sinfonico, sia operistico. Venerdì 25 luglio sarà invece la volta della “Cavalleria rusticana“ di Pietro Mascagni. Tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga, è una delle opere più rappresentate e acclamate della storia del melodramma. Ancora in attesa di conferma i nomi del cast, che accoglierà artisti di fama internazionale; il coro è affidato alla Corale Santa Cecilia, la più antica istituzione musicale della città di Empoli. La regia è della giovane Elena D’Angelo e la direzione è affidata a Roberto Gianola, interprete più volte applaudito nelle produzioni dell’estate empolese, che condurrà lo spettacolo concertando con l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto. Per informazioni sui biglietti contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni ai numeri 0571 711122 o 373 7899915, oppure scrivendo una mail a [email protected].