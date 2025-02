Lo storico dottor Lelli va in pensione: "Ha cresciuto intere generazioni"

Aveva iniziato a lavorare come pediatra a Castelfiorentino nell’ormai lontano 1987, specializzandosi dopo la laurea in Medicina. Ha così visto crescere intere generazioni di bambine e bambini, accompagnando i loro genitori in uno dei viaggi più impegnativi della impegnativi della vita come può essere crescere un figlio. E a salutarlo, dicendogli "grazie" anche sui social, sono stati tanti suoi ex-pazienti, oggi ormai adulti. Il dottor Claudio Lelli è infatti andato in pensione dopo quattro decenni di lavoro e ha ricevuto dalle mani dal sindaco Francesca Giannì e dall’assessore Federica Parisi un attestato che ne riconosce l’impegno profuso nel corso dei decenni a beneficio della comunità. E che certifica come sia stato un punto di riferimento insostituibile per molte famiglie, lasciando a detta dei tanti che lo hanno nel frattempo conosciuto un’impronta indelebile nel cuore di Castello.

Lelli ha ricoperto ruoli di rappresentanza e ha partecipato con a progetti innovativi di pediatria di gruppo, contribuendo al progresso della disciplina a livello regionale. È stato vice-segretario della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) in rappresentanza dei pediatri dell’Empolese. E uscendo dal campo medico, si è impegnato anche in chiave politica: si era infatti candidato al consiglio comunale ed è stato eletto consigliere nella scorsa legislatura, dal 2019 sino allo scorso anno. Anche il sindaco Giannì, nel consegnargli il riconoscimento e nel ringraziarlo, ha raccontato alcuni aneddoti legati al suo rapporto con Lelli, che conosceva sin dall’infanzia (come tanti) per averlo avuto come pediatra da bambina. E lasciando presagire il coinvolgimento di Lelli, seppur da pensionato, in una serie di iniziative per il territorio.

"Una persona che ha speso quarant’anni per la città, per le bambine e i bambini di Castello, di attività di rappresentanza in tutta la Regione, di sperimentazione innovativa nella pediatria di gruppo con il dottor Ghio – il suo pensiero – li ha spesi per la nostra comunità, come fatto da pediatra, e da consigliere. E speriamo che possa farlo anche in futuro. Una persona importante: continueremo a lavorare insieme, con i progetti che stiamo già costruendo con l’assessora Parisi".

