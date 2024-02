Lo Spi Cgil apre una sede in via Roma

Lo Spi Cgil, il sindacato dei pensionati, continua a crescere sul territorio, aumentando il numero delle sue sedi e diventando sempre più capillare. Venerdì prossimo sarà infatti inaugurata la nuova ’casa’ nel comune di Montespertoli. Sarà in via Roma, al civico 8. Il taglio del nastro è in programma per le 16. La nuova sede sarà intitolata a Aurelio Giomi. A portare i saluti ci sarà Mario Batistini, segretario generale Spi Cgil Firenze. Il pomeriggio proseguirà un momento di confronto e discussione alla Casa del popolo "Allende" nella “Sala Topical“, in piazza del Popolo.

“Dalla mezzadria alle nuove tecnologie informatiche. Dove va il sindacato del futuro?", questo il tema del dibattito al quale parteciperanno il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, Franco Quercioli, già direttore scolastico di Montespertoli, Silvia Mozzorecchi e Fulvio Tanini della segreteria Spi Cgil Firenze e Marasco Bernardo, segretario generale Cgil Firenze. La giornata si concluderà con un apericena.