Lo spettacolo al Pacini dopo i trionfi in Spagna

Grande attesa per l’arrivo di Amanda Sandrelli. La famisa attrice sarà in scena al Pacini il prossimo 16 febbraio. Lo spettacolo è "Vicini di casa", evento inserito all’interno di Sipario Blu, la decima stagione di prosa del Teatro Pacini. Anna e Giulio (Amanda Sandrelli e Gigio Alberti) stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio precario, ma pur sempre in equilibrio. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Forte del successo riscosso in Spagna, lo spettacolo approda per la prima volta in Italia "Vicini di casa", adattamento della pièce Los vecinos de arriba di Cesc Gay. Una commedia libera e provocatoria che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Regia di Antonio Zavatteri. Informazioni per i biglietti: 0571-540870.