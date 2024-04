Lingue e culture. Ecco il concorso

Oggi nell’ambito dei festeggiamento del decimo anniversario, del gemellaggio tra Fucecchio e la cittadina francese di Nogent sur Oise saranno premiati i vincitori del concorso fotografico e didascalico "Lotta alle diseguaglianze: l’importanza delle immagini e del linguaggio nelle diverse lingue e culture". Iniziativa, realizzata sulla base del progetto Aiccre Toscana, al quale hanno preso parte i giovani di Fucecchio, Nogent sur Oise e Beverley. rappresentare Fucecchio, saliranno sul palco, Anna Cei per la foto e Pietro Masini per la didascalia; per Nogent sur Oise, Lou-Anna Lechappe e Ninon Duez; per Beverley, Poppy Dixon. Tutte le opere che hanno partecipato sono esposte in una mostra visitabile fino al 21 aprile al primo piano del palazzo comunale, durante gli orari di apertura. Sarà uno dei momenti emozionanti dell’evento in programma.