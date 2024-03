L’influencer promuove le stazioni. Ma i voti infiammano il dibattito

Si presenta sui social come "recensore di stazioni ferroviarie" e di video ne sta collezionando a volontà. Amante delle ferrovie - con una passione per quelle abbandonate - e seguito da oltre 27mila utenti su Instagram e 36mila su Tik Tok, Andrea De Santis ha unito l’utile al dilettevole girando video di stazione in stazione e dispensando voti (e consigli utili) ai pendolari di tutta Italia. Il suo format "Prossima fermata", ha fatto tappa anche nell’Empolese toccando le stazioni di Montelupo ed Empoli. La prima (dibattuta e presa anche di recente di mira dai vandali) ha incassato un punteggio di 31 su 40. "Qui ho dormito una notte di febbraio dopo esser stato a un concerto - racconta l’influencer di origini calabresi ma fiorentino d’adozione - La posizione? Voto 9: fan guadagnare punteggio i due parcheggi scambiatori e la vista sull’ex opg, che in futuro diventerà parte del progetto Uffizi Diffusi". L’architettura si becca un bel 7; inaugurata nel 1848 la stazione non è cambiata nel tempo. "Belli i portici e le maioliche vanto di Montelupo, presenti nel sottopassaggio e al binario". Ok anche i servizi: "mancano i bagni ma ci sono le rampe per garantire l’accesso ai binari (non scontate). Insomma, fare il pendolare da qui non è un problema". Ma gli utenti si scatenano. E sono proprio i pendolari a bacchettare l’esperto. "Una stazione fantasma dove gli atti vandalici sono all’ordine del giorno - replica qualcuno - Non all’altezza di ospitare gli Uffizi diffusi". Si insiste sul tema sicurezza. "I parcheggi scambiatori? Ti sfondano la macchina. Non venire in bici che te la rubano. Le obliteratrici sono spesso rotte come le macchinette dei biglietti".

Dai social alla realtà, le versioni sembrano non coincidere. Va meglio per Empoli dove De Santis si è fermato a gennaio. Location promossa col massimo dei voti. Dieci per la fermata dei bus, il posteggio taxi e il centro storico a due passi. Bene anche i servizi: biglietteria, tabacchi, bar, ascensore, e Polfer. "Accogliente. I collegamenti? Trattandosi di uno snodo nevralgico della ferrovia Pisa- Firenze, 9. Una stazione senza sbavature" che porta a casa 36 punti su 40. Ma gli empolesi, (almeno sui social) non ci stanno e la bocciano. I motivi? Anche stavolta sicurezza, degrado, inciviltà.

Y.C.